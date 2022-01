Nie żyje Monika Jaworska, znana dziennikarka z Wrocławia

Tak Monikę Jaworską wspomina redakcja Radia RAM, któremu poświęciła swoje życie, a w ostatnich latach była jego szefową:

"Dla przyjaciół była Moną, w radiowych żartach Królową, przyjeżdżająca do pracy o świcie ukochanym i stylowym samochodem. Od rana do wieczora z uśmiechem na ustach, jako Szefowa nie uznająca spraw nie do rozwiązania. Zawsze serdeczna, gotowa do pomocy, pełna pomysłów. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Radiu RAM poświęciła swoje życie. Zaczynała w czasach, gdy stacja nazywała się Programem Miejskim. Monika wyprzedziła wówczas o dekady popularne dziś portale i prowadziła „Bieg przez plotki”. Poczucia humoru w radionoweli o przygodach Manuela pozazdrościliby jej autorzy memów i satyrycznych stron. Monika wykorzystywała technologiczne nowości i zmieniający się świat mediów tylko do jednego: bezpośredniego kontaktu ze słuchaczkami i słuchaczami. Czuła się szczęśliwa w radiu, na antenie, ale zawsze pamiętała, że mówi do konkretnych ludzi. Uczyła tego nas wszystkich. Odbierała telefony nawet w trakcie serwisu informacyjnego, na krótkiej wiadomości dźwiękowej, by nikt nie miał poczucia, że do studia nie da się dodzwonić. W tym samym studiu zakładała profile radiowe na GG, czacie, Naszej klasie, w końcu na Facebooku. Dbała o to, by akcje promocyjne RAM-u służyły tylko jednemu: spotkaniu osób z dwóch stron anteny. Temu służyły jej ukochane Rejsy, Pikniki i Koncerty. Słuchaczki i słuchacze Radia RAM byli dla niej najważniejsi na świecie."