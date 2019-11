Kierowca toyoty jadący ul. Sudecką w stronę Wiśniowej nie zauważył przejeżdżającej przez przejazd rowerowy kobiety i w nią wjechał. Po zderzeniu kobieta została przetransportowana do szpitala.

We wtorek (12 listopada) ok. godz. 13.30 doszło do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem rowerzystki. Kierowca jadący ul. Sudecką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce. W wyniku zderzenia doznała ona obrażeń twarzy. Na miejscu została opatrzona przez ratowników medycznych, a następnie przewieziona do szpitala wojskowego przy ul. Weigla. Sprawca wypadku był trzeźwy.





