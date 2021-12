Nie tylko Książ i Czocha. TOP 10 zamków i pałaców na Dolnym Śląsku, których możesz nie znać. Zobacz galerię! Klaudia Korfanty

Zaczynamy od Bolkowa. Historia Zamku w Bolkowie sięga 1277 roku. W chwili obecnej Muzeum Zamek Bolków jest Oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W odrestaurowanym Domu Niewiast znajduje się część wystawiennicza muzeum. Zamek położony jest na górującym nad Bolkowem, widocznym z daleka wzgórzu. Wejście na Zamek od parkingu zlokalizowanego przy ul. Bolka 12. Z Legnicy, Jeleniej Góry czy Wałbrzycha dojedziemy na miejsce w około 30 minut. Klaudia Korfanty Zobacz galerię (30 zdjęć)

Mimo że temperatura nieszczególnie zachęca do wycieczek, to jednak jesteśmy przekonani, że zimowa aura potęguje tajemniczość dolnośląskich zamków. Zaplanuj wizytę w jednym z zamków na Dolnym Śląsku! Pewnie większość z Was zna Zamek Książ czy Czocha, więc tym razem w galerii przedstawiamy Wam 10 mniej popularnych dolnośląskich zamków i pałaców. Każdemu obiektowi poświęciliśmy trzy zdjęcia, tak żebyście zobaczyli zamek z zewnątrz, wewnątrz oraz widok z wież. Pod każdym zdjęciem krótki opis i mapa z zaznaczoną lokalizacją zamku. Kliknij w pierwsze zdjęcie, obejrzyj całą galerię i zaplanuj wycieczkę na weekend!