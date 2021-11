Koniec rundy coraz bliżej i kibice Trójkolorowych będą mieli przedostatnią okazję w tym roku, by dopingować swój klub z trybun Stadionu Wrocław. Drużyna Śląska zmierzy się ze Stalą Mielec w 16. kolejce PKO Ekstraklasy. WKS potrzebuje trzech punktów, a piłkarze potrzebują Waszego wsparcia. Mecz odbędzie się o godz. 15 w sobotę (27 listopada). Zobacz co czeka na nas we Wrocławiu w weekend 26-28 listopada na kolejnym slajdzie - posługuj się strzałkami, gestami na smartfonie lub myszką

Paweł Relikowski / Polska Press