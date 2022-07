"Nie pierwszy raz prezesowi Balawejderowi wszystko kojarzy się z polityką". Lotos rozwiązuje umowę z MPK Wrocław Janusz Gajdamowicz

W czwartek (7 lipca) odbyła się konferencja prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, na której poinformowano o rozwiązaniu umowy ze strony spółki Lotos, dotyczącej zaopatrzenia miejskiego przewoźnika w paliwo do autobusów. Przy okazji nie zabrakło krytyki wobec władz Orlenu oraz PiS-u. - Nie pierwszy już raz prezesowi MPK wszystko kojarzy się z polityką. Łączenie problemów wynikających z zarządzania komunikacją miejską i transportem publicznym we Wrocławiu z Prawem i Sprawiedliwością czy działaniem rządu polskiego jest naprawdę ogromnym nadużyciem - zauważa poseł na Sejm Paweł Hreniak.