Nie masz czasu iść do lasu na grzyby, jagody...Las przyjdzie do Ciebie! Dawid Sarysz

Często obserwujemy fotki z grzybobrania na Instagramie czy Facebooku. Znajomi chwalą się swoimi leśnymi zdobyczami. Chciałoby nam się pójść do lasu na grzyby, jagody, jeżyny, maliny czy inne dobra. Ciągle jednak brakuje nam czasu, jesteśmy zbyt zmęczeni po pracy, albo kiedy już pójdziemy mamy wrażenie, że grzyby przed nami pouciekały albo ktoś je już wyzbierał. A co gdyby las przyszedł ze swoimi dobrami do nas?