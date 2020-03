Nie blokujcie dojazdów do szpitali! Straż miejska patrzy z drona i wlepia mandaty

Strażnicy reagują na zgłoszenia szpitali i sami patrolują tereny przy szpitalach:

Szpitale to teraz miejsca strategiczne - tłumaczy Waldemar Forysiak ze straży miejskiej.- Często taka interwencja kończy się mandatem, ale czasem konieczne jest odholowanie auta, co znacząco zwiększa koszty parkowania na zakazie. Mandat może wynosić od 100 do 500 zł w zależności od rodzaju wykroczenia plus koszty lawety, które też pokrywa ukarany kierowca.