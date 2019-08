Nie będzie sekundników dla aut. We Wrocławiu się nie da, a w Szczecinie można...

Urzędnicy twierdzą, że sekundniki nie mogą poprawnie współpracować z systemem ITS, a ten będzie rozbudowywany. To dziwne tłumaczenie, bo w Szczecinie współpracują z nim bardzo dobrze. We Wrocławiu też to chyba możliwe, bo jednocześnie ratusz planuje wprowadzenie sekundników dla tramwajów.

Chociaż kierowcy bardzo lubią sekundniki odliczające czas do zmiany świateł, miasto nie zdecydowało się pozostawić ich na skrzyżowaniach z ITS-em, czyli systemem „inteligentnego” sterowania sygnalizacją. Urzędnicy twierdzą, że nie jest możliwe, żeby sekundniki działały poprawnie z „inteligentnym” systemem ITS, który reguluje czasy dla świateł zielonego i czerwonego w zależności od sytuacji na drodze.

Okazuje się jednak, że jeśli chce się ułatwić życie kierowcom, jest to możliwe. Dzięki współpracy firmy wdrażającej szczecińską wersję ITS z przedsiębiorstwem produkującym sterowniki i Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie udało się „zmusić” sterownik sygnalizacji świetlnej do wysyłania do sekundnika informacji, ile sekund ma wyświetlać. Na wyświetlaczu pokazują się tam dwie poziome kreski w kolorze zielonym lub czerwonym. Odliczanie rozpoczyna się, kiedy system już wie, w jakim czasie zmienią się światła. Sekundnik zaczyna wyświetlanie, w zależności od skrzyżowania, na 11, 10, 9 lub 8 ostatnich sekund światła zielonego i 15, 13 lub 10 sekund światła czerwonego.