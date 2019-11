Nick Cave wraca do Polski. Koncert w przyszłym roku [BILETY, CENY]

Koncert Nick Cave and the Bad Seeds odbędzie się w ramach promocji albumu „Ghosteen”, który ukazał się na platformach cyfrowych 4 października tego roku. Oficjalna premiera całości odbyła się dzień wcześniej, w serwisie YouTube. Natomiast wersje na winylu i CD są dostępne od 8 listopada.

„Ghosteen” to 17. studyjna płyta grupy Nick Cave and The Bad Seeds. Krążek, zawierający pełne poezji, wzruszające kompozycje, jest dowodem na to, że Nick Cave wciąż mierzy się z żałobą po tragicznej śmierci swojego 15-letniego syna. Poprzednia płyta, „Skeleton Tree”, wydana w 2016 roku, była krzykiem rozpaczy, najnowsza jest rodzajem żałobnej pieśni, nie pozbawionej jednak nadziei.