NEONY we Wrocławiu - 30 listopada, klub Czasoprzestrzeń. Mamy dla Was bilety!

Muzycy co tydzień publikują na swoim profilu na Facebooku jedną z 10 piosenek znajdujących się na płycie, której premiera na serwisach streamingowych przewidziana jest na 12 listopada.W tym samym czasie premierę będzie miał drugi singiel z płyty pt. DJ Kot.

Dawid Zając o nowej płycie: "Ta płyta wyznacza kierunek, którym powinniśmy podążać. Wszyscy zawsze nam mówili: „Jesteście zespołem koncertowym i trochę szkoda, że tak nie brzmią płyty...” Dlatego postanowiliśmy zrobić to na SETKĘ. Oczywiście wokale dopieszczone były później, ale instrumentalnie udało nam się zarejestrować drive wspólnego grania live. Chcę tak nagrywać, jest w tym jakaś prawda, poza tym doskonale się bawiłem wiedząc, że jeśli się „wysypię” to trzeba to będzie nagrać od nowa. Dreszczyk emocji jak podczas występu live z bezpośrednią transmisją w TV. Co jeszcze można powiedzieć o płycie nagranej w winnicy? Że jest aromatyczna, błyszcząca, harmonijna, Mâché, extra-dry, treściwa i żywa, wieloskładnikowa. Nie jest to Beaujoleis nouveau... bardziej dojrzała, jak my."

Zespół tworzą:

- Dawid Zając - wokal i gitara,

- Grzegorz Sawa-Borysławski - bass

- Szymon Paduszyński - gitara

- Tomasz Garbera - perkusja