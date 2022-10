Nawiedzony Dolny Śląsk. Zobaczcie, gdzie są najstraszniejsze miejsca w dolnośląskim. Może tam, gdzie mieszkasz?

Biechowskie mauzoleum grobowe rodziny Hoffmeister znajduje się niedaleko Głogowa. Został tu pochowany August Hoffmeister i jego małżonka Gertruda. Był on właścicielem przedwojennej fabryki pieców, płytek podłogowych i materiałów budowlanych. August zmarł w roku 1926, jego żona 7 lat później. Mauzoleum położone jest we wsi Biechów, którą ostatni mieszkańcy opuścili w 2003 roku. Podobno wieczorami wokół mauzoleum można usłyszeć ludzkie głosy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości twierdzą, że lepiej omijać to miejsce. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie --->

