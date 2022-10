Nawiedzone miejsca w Europie na weekend z dreszczykiem. Mroczne sekrety Wenecji, zamek skrywający potwora, miasto umarłych pod Paryżem

Nawiedzone miejsca w Europie na weekend z dreszczykiem

Historie o duchach to od dawna prawie nieodłączna część zwiedzania każdego zamku.

Jednak to, co kiedyś było tylko anegdotą, dziś zostało wyniesione niemal do rangi sztuki. Z oprowadzania turystów po miejscach niezwykłych, nawiedzonych i paranormalnych żyją całe firmy wycieczkowe. Zawodowi aktorzy i storytellerzy odgrywają niepokojące legendy, przewodnicy prowadzą swych podopiecznych mrocznymi podziemiami przy świetle pochodni, chętni mogą zawędrować do niedostępnych zazwyczaj części zabytkowych budowli.

Dark tourism – wycieczki do niepokojących lokacji – to trend, który stale zyskuje na popularności, a jego oferta ciągle się udoskonala. Jeśli lubicie zwiedzać w podróży nietypowe miejsca i słuchać opowieści grozy, Europa to dla Was wymarzony plac zabaw. Nawiedzonych miejsc tu nie brakuje.

