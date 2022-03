Nawet 10 tys. uchodźców z Ukrainy dziennie na Dworcu Głównym. Przed nami kolejna fala i wyzwanie [ZDJĘCIA]

W ostatnich dniach dworzec kolejowy Wrocław Główny wypełnił się uchodźcami z objętej wojną Ukrainy. Rozlokowani przez wolontariuszy oraz powołane i zorganizowane do tego służby w specjalnie przygotowanych miejscach, oczekują na dalszą podróż lub transport do miejsc docelowego pobytu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku i w innych miejscach Polski czy ościennych państw.

- Mamy prawie dwa tygodnie wojny i agresji Rosji na Ukrainę i obrazując sytuację, w której się znaleźliśmy, trzeba przypomnieć, że siedem lat temu, w 2015 r. Niemcy – kraj dwa razy większy niż Polska – były chwalone za to, że w ciągu kilku miesięcy przyjęły milion uchodźców. My przyjęliśmy już 1,5 mln w przeciągu 11 – 12 dni. To pokazuje skalę zjawiska, z którym musimy się mierzyć, a z drugiej strony trzeba też patrzeć na to wszystko ze świadomością, że tuż za naszą wschodnią granicą jest wojna uderzająca bezpośrednio w ludność cywilną – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.