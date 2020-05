Naukowcy z Wrocławia odkryli, jak zablokować koronawirusa

W pracach wrocławskich naukowców nad koronariusem uczestniczą też eksperci z kilku ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych: profesor Shaun Olsen (Medical University of South Carolina/ University of Texas Health Science Center at San Antonio), profesor Tony Huang oraz dr Miklos Bekes (New York University School of Medicine), a także Scott Snipas (Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Kalifornia).