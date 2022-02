Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej stworzyli laser do badania siatkówki oka

"Ogólnie metoda diagnostyczna została opracowana przez naukowców z Warszawy z Międzynarodowego Centrum Badań Oka. Do tej metody potrzebny był specjalny laser. Taki, jakiego na świecie do tej pory nie było. Naukowcy z Warszawy zwrócili się do nas z prośbą o skonstruowanie lasera o bardzo konkretnych, ale też unikalnych i "wyśrubowanych" parametrach. My się tego podjęliśmy i taki laser zrobiliśmy. Dzięki temu było możliwe przeprowadzenie badań na ochotnikach. Naszym wkładem, jako grupy wrocławskiej, jest laser, ale cała technika pomiaru, interpretacja i zastosowanie medyczne jest po stronie koleżanek i kolegów z Warszawy" - wyjaśnia Grzegorz Soboń.