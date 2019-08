„Naszą misją jest budowanie, więc chcemy odbudować wielki Śląsk". WKS nawiązuje współpracę z miejską spółką budowlaną

- To nowy rozdział, zarówno w historii naszej spółki, jak i koszykarskiego Śląska. Liczymy, że ta współpraca przyniesie duży efekt, wymierny także dla nas. Jako TBS Wrocław chcemy budować nową przyszłość Śląska - mówi Marcin Kij. - Nie tylko Śląsk, ale i my jesteśmy nastawieni na sukces - wtóruje mu wiceprezes zarządu, Marek Łapiński. - Razem chcemy ten sukces osiągnąć. Już we wrześniu, po korektach wizualnych logo spółki, pojawi się ono na nowych strojach WKS-u. Naszą misją jest budowanie, więc chcemy odbudować potęgę koszykówki w Śląsku. Liczymy na to, ze to partnerstwo biznesowe pomoże nam mocniej i pozytywniej zaistnieć w świadomości wrocławian - dodaje.

W swoim stanowisku Michał Lizak akcentuje charakter lokalny współpracy. - Klub jest studnią bez dnia. Jeszcze nie słyszałem o przypadku, w którym właściciel klubu by narzekał na to, że ma zbyt dużo pieniędzy. Każdy sponsor jest więc dla was niezwykle istotny. Istotne jest też to, by współpracować z firmami lokalnymi, które chcą być obecne w Śląsku przez swój wrocławski charakter. W naszych rozmowach kluczowe było, by współpraca była aktywna, a nie tylko wizerunkowa - oświadcza prezes zarządu koszykarskiego Śląska.

Nasuwają się pytania: Czy miejska spółka (o bądź co bądź zawężonej grupie docelowej) potrzebuje klubu sportowego, by się promować? Ile pieniędzy z budżetu spółki trafi do kas klubu? Jaki jest plan wizerunkowy tego przedsięwzięcia?

Umowa między stronami obowiązuje do końca czerwca 2020 r., przy czym żadna ze stron nie chce komentować wkładu finansowego. Przytoczona wyżej statystyka potwierdzająca rentowność spółki pozwala jednak wierzyć, ze aktywa finansowe TBS w pewnym stopniu eliminują ryzyko tego przedsięwzięcia. - Drużyna koszykówki to jedno z najlepszych miejsc, w których możemy się reklamować. W swojej ofercie mamy co najmniej cztery produkty komercyjne, które chcemy za pomocą mediów koszykówki i partnerstwa ze Śląskiem sprzedać. Chcemy wzmocnić sferę biznesową, by z działalności komercyjnej odnieść jeszcze większe zyski - mówi Łapiński.