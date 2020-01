Nastolatka wpadła pod pociąg na stacji kolejowej w Żmigrodzie

Streetbusem jeździ codziennie nawet 50 osób. Bezdomnych karmią i wspierają wolontariusze [ZDJĘCIA]

Autobus, w którym osoby bezdomne mogą się ogrzać i zjeść ciepły posiłek, jeździ po ulicach Wrocławia od 4 stycznia 2020 r. Będzie kursował codziennie do 12 kwietnia 2020 r. od godz. 20 do 23:30. Początek trasy to przystanek na ul. Sieradzkiej. Kolejne przystanki i dłuższe postoje...