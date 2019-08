Nastolatek ukradł auto. Policji tłumaczył: "już było ciemno i nie miałem jak dostać się do domu”

Kilka dni temu późnym wieczorem dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego renault. Właściciel zaparkował pojazd na parkingu i poszedł do domu. Po kilku godzinach zorientował się, że samochodu nie ma pod blokiem. Policjanci odnaleźli porzucone w polu auto. Udało się im wytypować sprawcę, którym okazał się 16-letni mieszkaniec gminy Jelcz-Laskowice.

Policjanci zatrzymali go następnego dnia. Chłopak tłumaczył, że wracając późnym wieczorem od kolegi zauważył samochód z kluczykami w stacyjce i postanowił pojechać nim do miasta. Jechał polnymi drogami bez świateł, żeby go nikt nie zauważył. Nie dojechał do miasta, pozostawił uszkodzone auto w polu, sam uciekł, a kluczyki wyrzucił. Teraz jego losem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

- Kierowco, pamiętaj: nie pozostawiaj otwartego auta z kluczykami w stacyjce - nie zostawiaj "na widoku" wartościowych rzeczy w samochodzie - mogą one stanowić pokusę dla złodzieja - radza policjanci.

źródło: dolnośląska policja