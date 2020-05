NASA rekrutuje do eksperymentu przed misją na Marsa. 8 miesięcy izolacji w ośrodku szkoleniowym w Moskwie

Co wiemy na temat planowanego eksperymentu Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej?

Thomas Williams, naukowiec z Human Factors and Behavioral Performance Element powiedział w rozmowie z CNN, że dla NASA badania nad izolacją społeczną maja ogromne znaczenie:

Izolacja społeczna jest dla nas bardzo ważnym obszarem badań. (…) Izolacja jest związana z wyższym poziomem stresu i wpływa na fizjologiczne i psychiczne samopoczucie.

Badanie będzie przeprowadzone w rosyjskim Instytucie Problemów Biomedycznych. Obiekt był wykorzystywany do serii rosyjskich próbnych misji kosmicznych w 2011 roku. Tym razem obiekt zostanie tak przygotowany, by odzwierciedlał warunki środowiskowe podobne do tych, które są obecne na Marsie.

Źródło:CNN/Firstpost.com