Narty w mieście: sztuczne stoki to zabawa bez jeżdżenia w góry. Gdzie można szusować w Warszawie, Sopocie, czy Wrocławiu? Ceny, adresy

Stoki narciarskie w mieście: jak jeździć na nartach daleko od gór?

Wyjazdy na narty w sezonie zimowym 2022/23 będą drogie, a pogoda niepewna – to zasadnicza wada uprawiania narciarstwa lub snowboardu, najpopularniejszych w Polsce zimowych aktywności. Są jednak takie miejsca w Polsce, daleko od gór, gdzie można jeździć na nartach niemal przez cały rok. Chodzi o sztuczne stoki narciarskie, zlokalizowane w sercach miast.

Czym jest sztuczny stok? To trasa narciarska w mniejszym lub większym stopniu skonstruowana przez człowieka, na której optymalne warunki do jazdy na nartach lub snowboardzie utrzymywane są za pomocą rozwiązań technicznych. Mogą to być specjalne ruchome maty, wodna mgła, armatki śniegowe lub inne pomysłowe rozwiązania. Efekt jest zawsze ten sam: trasa do jazdy na nartach, dostępna przez cały rok (lub jego większą część), która do złudzenia przypomina naturalny stok z prawdziwym śniegiem.