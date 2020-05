Naprawdę, nikt ich nie chce?! Te śliczne psiaki czekają na dom [ZDJĘCIA, OPISY]

Hektor ma ok. 5 lat i został znaleziony. Jest terytorialnym zwierzakiem, który musiał dotychczas mieszkać na podwórku i stróżować. Nie toleruje innych psów, nie przepada za kotami. Potrafi być miły, lubi być głaskany, ale musi najpierw kogoś poznać. Jest energiczny i bystry. Wprost uwielbia się bawić u boku opiekuna. Wymaga doświadczonego, konsekwentnego właściciela. Najlepiej będzie się czuł w domu z ogrodem. Aby zabrać do domu psa, trzeba zaopatrzyć się w smycz i obrożę. Informacji można zasięgnąć, dzwoniąc pod numer: 71-362-56-74. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie inne psiaki czekające na dom we wrocławskim schronisku.

Schronisko Wrocław