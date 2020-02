Naprawdę, nikt ich nie chce?! Cudne psiaki czekają na adopcję we wrocławskim schronisku [ZDJĘCIA, OPISY]

Major to ok. 3-letni wykastrowany samiec. Został oddany do Schroniska z powodu agresji do domowników. Jest zainteresowany innymi psami, chciałby się bawić, choć jego intencje nie są do końca znane. Na koty nie zwraca uwagi. Major jest bardzo aktywnym psem – wymaga dużej ilości wyczerpujących spacerów. Łatwo się pobudza i wtedy może przemienić pobudzenie w agresję, w związku z tym potrzebuje osoby, która ma doświadczenie w prowadzeniu psów. Gdy wyprowadza się Majora z boksu, to strasznie się cieszy i kręci w kółko z radości. Nadaje się raczej do domu z ogrodem, niż do mieszkania. Nie powinien mieszkać z dziećmi. Szybciej przyzwyczaja się do kontaktu z kobietami, choć może także nawiązać relacje z mężczyznami. Major uwielbia bieganie, więc chętnie biegałby ze swoim nowym właścicielem. Reaguje na niektóre komendy. Jest szalony i bardzo wesoły, potrzebuje dobrego i kochającego domu na zawsze. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie inne psiaki czekające na dom we wrocławskim schronisku.

Schronisko Wrocław