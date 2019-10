"Napakowany" kierowca porsche szuka zaczepki na S8. Zobacz film

To nagranie zostało udostępnione przez kanał "STOP chamstwu na drodze" i w tej sytuacji wydaje się, że nazwa jest jak najbardziej adekwatna do tego, co widzimy. Kierowca, w którego samochodzie znajduje się kamera, w sprawny sposób wyprzedza kilka samochodów ciężarowych i zaraz po tym manewrze zajmuje prawy pas . Po różnicy prędkości jego i aut ciężarowych (które wyprzedza) można wnioskować, że jedzie w okolicach dozwolonych na tej drodze - 120 km/h.

To co wydarzyło się później, może być przerażające dla kierowców jeżdżących zgodnie z przepisami. Sami zobaczcie...

Po telefonie na policję, dyspozytor stwierdził, że trzeba przyjechać na komisariat, by to zgłosić. Komentujący to nagranie nie pozostawiają na Polaku w porsche suchej nitki i zachęcają nagrywającego, by przekazał film policji.