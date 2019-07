Napad na wrocławski oddział banku. Sprawcy wpadli, ale pieniędzy nie odzyskano

Marki, liry, dolary Sceną dla „kradzieży stulecia” stała się leśna droga między wioskami Borowa i Raków, około 20 kilometrów od Wrocławia - pisała wtedy jedna z ogólnopolskich gazet. - To tam znaleziono specjalnie przystosowanego do przewozu pieniędzy forda transita i ubezpieczającego go poloneza caro oraz trzech oszołomionych ochroniarzy-Jacka Ż., Rafała S. i Bartosza J. Bankowóz był pusty. Z zaplombowanej skrzyni zniknęło 3 miliony 707 tysięcy złotych należących do Raiffeisen Centrobank SA.Wraz z bankowymi workami pełnymi szeleszczących marek, dolarów, funtów szterlingów, franków i lirów zniknęli dwaj ochroniarze, dowódca konwoju Cezary S.i kierowca JarosławS.

W piątek, 8 stycznia 1999 roku popołudniu z wrocławskiego oddziału banku Raiffeisen Centrobank wyruszył konwój. Dowódca-Jarosław, kierowca bankowozu Cezary S. z Oleśnicy i trzech innych ochroniarzy - Jacek, Bartosz i Rafał wieźli 3,7 mln.zł w zagranicznych walutach. Była to wówczas równowartość blisko jednego miliona dolarów. Konwój miał dostarczyć pieniądze do Poznania.

Wpadli w Monachium

Pod koniec kwietnia tego samego roku niemieccy komandosi zatrzymali obu ochroniarzy w Monachium. Choć sprawą ujęcia oleśniczanina Cezarego S. zajmował się także Interpol, na jego trop wpadła ostatecznie wrocławska policja. Mężczyźni ukryli się w mieszkaniu Wandy L., która kilka lat wcześniej wyjechała na zachód. Znaleziono przy nich dwa telefony komórkowe oraz perukę. Pieniędzy-nie. I Jarosław S., i Cezary S.mieli plan, by uciec do Australii lub Kanady. Kontaktowali się wcześniej z tamtejszą Polonią. Zamiast tego 30 czerwca wrócili do Polski. Sąd wystąpił o ekstradycję.W lipcu prokuratura zakończyła ich przesłuchiwanie. - Konwojenci nadal przetrzymywani są w oddzielnych pomieszczeniach, aby nie mogli się porozumiewać-mówił wtedy prokurator prowadzący śledztwo Tomasz Fedyk.

W maju 1999 roku prokuratura zatrzymała też żony obu konwojentów i mężczyznę, podejrzanych o paserstwo,czyli obracanie skradzionymi pieniędzmi. Oni również nie ujawnili, gdzie znajdują się pieniądze. Ostatecznie konwojentów oskarżono o rozbój z użyciem niebezpieczne go narzędzia. - Prokuratura i Sąd Okręgowy przyjęły, że dosypany do sałatki lek usypiający -lorafen - można potraktować jak „środek obezwładniający”-pisała ogólnopolska prasa. - Ale obrońcy w swojej apelacji stwierdzili,że ich klienci są niewinni i nie ma żadnych dowodów,że to oni ukradli pieniądze. Zarzucali też Sądowi Okręgowemu, że źle zinterpretował przepisy. Ich zdaniem gdyby przyjąć, że Cezary i Jarosław w ogóle są winni to na pewno nie można uznać, że sałatka z lekiem usypiającym to„środek obezwładniający”. O opinię poproszono Sąd Najwyższy,a ten uznał, że lorafen działa...kojąco. Mężczyźni zostali skazani na 11 lat więzienia.Są już na wolności. A co ze skradzionym milionem? W dalszym ciągu skradzione w 1999 roku pieniądze to praw do podobnie największa suma, jaka padła łupem złodziei w powojennej historii Polski. Dotychczas do największego na padu w ostatnim półwieczu, zwanego napadem stulecia, doszło w czerwcu 1998r. Przestępcy,którzy napadli na jeden z warszawskich kantorów, zrabowali 1,3 miliona zł.