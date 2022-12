Największy w Wałbrzychu kiermasz świąteczny w OBI. Przepiękne ozdoby świąteczne i dużo nowości. ZDJĘCIA, CENY Adrianna Szurman

W marketach budowlanych OBI trwają kiermasze świąteczne. W Wałbrzychu jest to największy kiermasz bożonarodzeniowy w mieście. Jak co roku zajrzeliśmy, co i za ile można tam kupić. Jest sporo nowości i pięknych rzeczy, ale i zapłacić za nie trzeba niemało, choć są też ciekawe promocje.