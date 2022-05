Największy skarb od kilku lat znaleziony na Twierdzy w Srebrnej Górze (FOTO)

Jak dojechać do Twierdzy w Srebrnej Górze?

Największa Górska Twierdza w Europie

Twierdza w Srebrnej Górze to największa twierdza górska w Europie. Od lat rewitalizowana ogromnym nakładem prac pasjonatów i kosztów pozyskiwanych głównie ze środków unijnych i ministerialnych. Odzyskuje dawny blask a turyści coraz liczniej przybywają oglądać wszystkie dostępne bastiony.

Odkrywcy i naukowcy na Twierdzy Srebrna Góra

Nadzór archeologiczny nad pracami w fosie sprawuje archeolog Eryk Wodejko . Wszystkie znaleziska konsultuje i identyfikuje prof. Grzegorz Podruczny . Pomagają w tym również zaprzyjaźnione grupy eksploracyjne. Grzegorz Basiński, Kierownik ds. remontowo-konserwatorskich nadzoruje całość prowadzonych prac remontowych i to właśnie on dojrzał pierwszy szablę w gruzie.

Odkrywcy nadal nie mają 100 % pewności czy odkryta broń to szabla pruska model 1818 czy francuska model AN IX. Nie pokrywają się dokładnie wymiary, stąd dokładna identyfikacja będzie możliwa po konserwacji.

We wtorek 24 maja szabla trafiła do konserwacji.

Grzegorz Basiński, Kierownik ds. remontowo-konserwatorskich

Liczymy że do połowy czerwca do nas powróci, wykonamy skan 3D z pomocą instytutu archeologii uniwersytetu wrocławskiego i archeologa Łukasza Melskiego . Końcem czerwca trafi na wystawę. Wyposażenie twierdzy zostało rozgrabione po II Wojnie Światowej. Zastaliśmy gołe mury. Każdy historyczny element umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia jest dla nas bezcenny, choć w skali kraju nie koniecznie - dodał Grzegorz Basiński.

Dla Twierdzy Srebrna Góra jest to skarb i trzecie co do wielkości znalezisko z czasów funkcjonowania Twierdzy: