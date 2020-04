Największy kucyk świata urodził się we wrocławskim zoo! [ZDJĘCIA]

We wrocławskim zoo, podobnie jak w innych ogrodach na całym świecie, oprócz dzikich zwierząt, można spotkać również gospodarskie. Nie są to hodowle zachowawcze, a edukacyjne. Ich celem jest pokazanie zwierząt, dzięki którym ludzie pozyskują mleko, mięso, wełnę, skóry czy siłę roboczą w rolnictwie. Stąd we Wrocławiu dzieciniec z rasami owiec, kóz czy królików oraz Ranczo z końmi i osłami.

Konie obecne są w zoo od początku jego istnienia, czyli 1865 r. i aż do 2004 roku były wykorzystywane do wszelkich prac transportowych - przywóz paszy, opału, wywóz śmieci, czy prace w ogrodnictwie . Na małych kucykach i w dorożkach wożono dzieci. Dziś konie w zoo hodowane są do celów edukacyjnych.

Haflingery uważa się za rasę za bystrą i szybko uczącą się. W kontaktach z ludźmi są łagodne i chętne do pracy. Pierwotnie wykorzystywane były do prac rolnych i patrolowania stad owiec oraz krów w górach Tyrolu. Obecnie coraz częściej służą celom rekreacyjnym czyli jeździe konnej. Dzięki swojej łagodnej naturze i pomimo upartości, świetnie nadają się jako konie wierzchowe dla dzieci i początkujących jeźdźców. Są to też doskonałe konie do jazdy rekreacyjnej. Choć rasa ta zaliczana jest do kuców, to rozmiarami niedaleko jej do konia arabskiego, bo w kłębie osiąga nawet 147 cm. Wyróżnia się mocną budową, dość krótkimi nogami oraz umaszczeniem kasztanowatym z jasną grzywą i ogonem. Osobniki tej rasy dość późno dojrzewają – ok. 3,5 roku życia, ale są długowieczne. Szacuje się, że w hodowlach jest ich ok. 250 tys. osobników.