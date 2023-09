Największe zadłużenie w kraju mają mieszkańcy Wałbrzycha? Dolnośląskie miasta w najnowszym raporcie

Zadłużony jak mieszkańcy Wałbrzycha

Największy na terenie Polski odsetek mieszkańców-dłużników wpisanych do bazy Krajowego Rejestru Długów (KRD) w miastach na prawach powiatu występuje w Wałbrzychu. Zgodnie z informacjami PAP, to 16,67% wszystkich zamieszkałych w tym mieście osób, co znaczy, że co szósty z nich jest dłużnikiem, a średnie zadłużenie jednego dłużnika to 23,7 tys. zł. Wałbrzych to najbardziej zadłużone miasto na prawach powiatu, gdzie zadłużenie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosi prawie 4 mln zł.

Kolejne miasta powiatowe z największym zadłużeniem w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców to: Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Siedlce oraz Słupsk. Do pierwszej dziesiątki największych miast zamieszkałych przez dłużników trafiła też dolnośląska Legnica. W niej, jak również zamykających pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych Zabrzem i Włocławkiem średnio co 10. mieszkaniec znalazł się w bazie KRD, zaś miasta te - wedle wyliczeń ekspertów z Krajowego Rejestru Długów - mają ponad 2-milionowe zadłużenie na 1 tys. mieszkańców.