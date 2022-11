Największe wsie na Dolnym Śląsku. TOP 10 - ta jedna ma ponad... 10 tys. mieszkańców!

Dolny Śląsk to przepiękny i zaskakujący region. Zaskoczeniem jest dla nas również fakt, że jedna z wsi w naszym województwie liczy sobie... ponad 10 tys. mieszkańców! To jak całkiem spore miasteczko! To zdecydowany lider w naszym województwie. Jako ciekawostkę dodamy również, że najliczniejszą wsią w Polsce są Kozy w woj. śląskim, które zamieszkuje ok. 12,5 tys. mieszkańców.