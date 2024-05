Największe Święto Studentów we Wrocławiu – Juwenalia 2024. To już 22 i 23 maja, będzie się działo, przybywajcie!

- Jestem dumny, że możemy wspólnie z uczelniami i studentami zorganizować ponownie tak wielkie wydarzenie. Jesteśmy miastem akademickim, stawiającym na uczelnie wyższe i na wspaniałych, utalentowanych studentów, którym chcemy tworzyć jak najlepsze warunki do nauki, a później – pracy we Wrocławiu. Juwenalia są potwierdzeniem siły współpracy i jedności naszego akademickiego środowiska. To nie tylko okazja do zabawy, ale również do pokazania, że Wrocław jest miastem otwartym i wspierającym młodych ludzi. Również z tego powodu jako Miasto przekazaliśmy 200 tysięcy złotych na organizację tegorocznych Juwenaliów.