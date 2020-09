Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną?

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Prezentowane w galerii grzyby to okazy z całego świata. Choć polski rekord już padł, co roku grzybiarzom udaje się znaleźć niespotykanej wielkości prawdziwki lub grzyby innych gatunków. Macie się czym pochwalić? Jeśli udało Wam się zebrać rekordowo duże grzyby, przesyłajcie zdjęcia na adres 360@polskapress.pl. Z chęcią zamieścimy je w materiale.