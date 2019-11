Zajezdnia ma obsługiwać tramwaje jadące na Popowice i Nowy Dwor - zapowiedział na spotkaniu podsumowującym rok prezydentury Jacek Sutryk. Zobacz szczegóły tej inwestycji.

Nowa zajezdnia powstać musi, bo tych, które już są we Wrocławiu, nie da się rozbudować.



Nowa zajezdnia ma się znajdować w rejonie alei Architektów i ulicy Szczecińskiej i jej przecięcia się z linią kolejową nr 275 i AOW A8, na południe od wzorcowego osiedla Nowe Żerniki.



To będzie największa zajezdnia we Wrocławiu



Inwestycja obejmie nie tylko budowę samej zajezdni, w ramach przedsięwzięcia ma powstać także torowisko tramwajowe z infrastrukturą do połączenia z ul. Kosmonautów, a także układ dróg na przedłużeniu alei Architektów do wjazdu na zajezdnię i połączenie drogowe z ul. Szczecińską. Zajezdnia będzie mieć powierzchnię 16 hektarów, a jeżeli włączyć w to pętlę tramwajową to będzie to 20 hektarów.



Nowa zajezdnia będzie obsługiwać tramwaje kursujące na obecnie budowanych trasach na Popowice i Nowy Dwór. Oprócz tego będą tam dojeżdżać tramwaje linii specjalnych z imprez organizowanych na Stadionie Wrocław. Nie oznacza to jednak, że kibice Śląska nie zostaną dowiezieni do centrum miasta. Chodzi tylko o to, żeby punktem startowym dla tych tramwajów nie była zajezdnia Ołbin, a bliższa zajezdnia. Jakie jeszcze linie tramwajowe będą tam jeździć? Przedstawiciele MPK twierdzą, że jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.



Nowa zajezdnia ma obsługiwać łącznie od 150 do 200 (50 w rezerwie) tramwajów, a nowe pojazdy MPK będą mogły mieć długość nawet 32 metrów. Obiekt będzie wyposażony w hale warsztatowe, naprawcze, remontowe, myjnia, torowiska postojowe, zaplecze socjalne, budynek biurowy z parkingiem, powstanie też pętla tramwajowa. W zajezdni zostanie zatrudnionych 1200 osób w podziale na trzy zmiany. W planach jest budowa z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań, wśród nich wymienia się: instalację odzysku wody opadowej, panele słoneczne, klimatyzację w oparciu o technologię belek chłodniczych czy np. odwracalne pompy ciepła.



- Obecnie trwa konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Dziś mija termin złożenia dokumentów - mówi Anna Bytońska z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Dokumenty będą w dalszym etapie sprawdzane pod względem formalnym - trzeba sprawdzić, czy zgłaszający się spełniają wymagania konkursu. Potem powstanie koncepcja, a następnie, na bazie tej koncepcji, dokumentacja przetargowa.



Nie kupują tramwajów, bo nie ma zajezdni



W założeniach konkursu czytamy, że obecnie funkcjonujące zajezdnie (poza tą przy Powstańców Śląskich) nie nadają się do rozbudowy ze względu na lokalizację i kontekst historyczny. Te zajezdnie nie będą w stanie obsługiwać nowych tramwajów , bo nie odpowiadają wymogom technicznym nowego taboru - mają za wąskie bramy wjazdowe oraz niewłaściwe urządzenia do obsługi technicznej (kanały rewizyjne). Czytamy też wprost: "obecny stopień wykorzystania zajętości torów w trzech zakładach MPK uniemożliwia dalsze zwiększenie obsługi technicznej w przypadku zakupu dodatkowej liczby tramwajów".



Prace konkursowe trzeba będzie złożyć do 20 kwietnia. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 140 tys. złotych, a przyznane zostaną także dwie inne nagrody i wyróżnienia. Cała inwestycja jest więc na razie na bardzo wstępnym etapie.



Nowa zajezdnia ma powstać do 2025 roku.





