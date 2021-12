Najwięcej ciągników i maszyn rolniczych złodzieje kradną na Dolnym Śląsku! (DANE)

Według danych Komendy Głównej Policji od stycznia do października 2021 roku skradziono 874 ciągniki i maszyny rolnicze. To średnio 87 miesięcznie. Przy podobnym tempie w ostatnich miesiącach roku łączna liczba utraconych pojazdów z pewnością przekroczy tysiąc.

Najwięcej spraw prowadziła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – 129. Kilka spraw trafiło nawet do CBŚP. W ostatnich latach liczba kradzieży ciągników i maszyn rolniczych rośnie - w tym roku od stycznia do października skradziono niemal tyle samo takich pojazdów, co w całym 2018 roku (899). Około połowa tych zdarzeń to kradzieże z włamaniem.

Ciągniki rolnicze to drogie maszyny, ich koszt może wynosić kilkaset tysięcy złotych, do nawet kilku milionów złotych w przypadku najbardziej wydajnych, nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych. Z tego powodu większość takich pojazdów jest ubezpieczona, w przypadku tych leasingowanych czy kredytowanych jest to wręcz obowiązkowe. Niestety rolnicy często zabezpieczają taki sprzęt tylko do kwoty kredytu. Wartość rynkowa pojazdu po roku czy dwóch może być nawet wyższa, bo w wyniku niedoboru podzespołów zaczyna brakować maszyn. Po spłacie finansowania niektórzy rolnicy rezygnują z AC (które zapewnia wypłatę odszkodowania po kradzieży) wykupując jedynie obowiązkową polisę OC.