Najweselszy cmentarz świata – europejska nekropolia, która stała się popularną atrakcją turystyczną

Najweselszy cmentarz świata – znajdziesz go w Europie

Wieś znajduje się w odległości ok. 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Od przejścia granicznego w Barwinku (woj. podkarpackie) Săpânțę dzieli ok. 6 godzin jazdy samochodem.

Na świecie istnieje sporo osobliwych cmentarzy , jednak chyba żaden nie wzbudza tylu pozytywnych uczuć, co ten zlokalizowany w Rumunii . W miejscowości Săpânța, należącej do okręgu Marmarosz, mieści się wyjątkowe miejsce, zwane Wesołym Cmentarzem (Cimitirul Vesel).

Barwna historia Wesołego Cmentarza

Dlaczego Wesoły Cmentarz w Rumunii jest tak wyjątkowy? Wszystko zaczęło się w 1935 roku, kiedy to miejscowy artysta ludowy Stan Ioan Pătraș na jednym z nagrobków wyrzeźbił zabawny napis. Artysta pracował jako cieśla i był mocno związany ze wsią, w której się urodził, od 14. roku życia budując tradycyjne domy, bramy oraz – rzecz jasna – nagrobne krzyże. Pierwszy „wesoły napis” mieszkańcy Săpânțy przyjęli z entuzjazmem, co w dalszych latach zaowocowało utworzeniem Wesołego Cmentarza.

Barwne nagrobki i zabawne wiersze

Zasnąłem w 1939 roku. Żyłem 49 lat. Oto, co chcę powiedzieć: nazywałem się George Basului i jak długo żyłem, poświęcałem wiele owiec, aby przygotować dobre mięso. Dobre mięso – to nie kłamstwo, można się nim najeść jak król. Dawałem wam najtłustsze mięso, którym mogliście się nacieszyć – można przeczytać na jednym z nagrobków.

Nekropolia, która stała się atrakcją turystyczną

Wieści o istnieniu tak nietuzinkowego cmentarza obiegły cały świat. Obecnie Cimitirul Vesel to jedna z największych atrakcji turystycznych całej Rumunii. Wyjazdy do Sapânty to jeden z najważniejszych punktów programu niejednej wycieczki – warto jednak pamiętać, że nadal jest to miejsce spoczynku osób zmarłych, a odwiedziny w tym miejscu wymagają odpowiedniej postawy.