Najstarsze budynki mieszkalne we Wrocławiu. Mają ponad sto lat i wciąż służą mieszkańcom [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

Wille, kamienice i zwykłe domy niezwykłych osób. We Wrocławiu wiele z tych budynków ma ponad 100 lat! W niektórych wrocławianie mieszkają do dzisiaj, inne zmieniły swoje znaczenie i służą kompletnie innym celom. Oto jedne z najstarszych domów i mieszkań we Wrocławiu.