Najprzystojniejszy w Polsce? Mateusz w finale Mistera Polski (ZDJĘCIA)

Wrocławianina na co dzień spotkać można za barem w rodzinnym browarze Spiż, który 27 lat temu założył jego dziadek, Bogdan Spiż. Lubi muzykę, głównie rocka i hip-hop, interesuje się także aktorstwem, reżyserią i modelingiem. Ma nadzieję, że tytuł Mistera Polski pomoże mu w realizacji jego marzeń i artystycznych pasji. Do konkursu zgłosił się, bo natrafił na ogłoszenie. Pod koniec maja w wyborach Mistera Dolnego Śląska zdobył dwa tytuły: mistera internautów i II wicemistera. To drugie osiągnięcie zapewniło mu miejsce w ćwierćfinale wyborów ogólnopolskich, gdzie awansował do półfinału.

- Przed półfinałem każdy z nas dostał komplet ubrań od sponsora. Musieliśmy zrobić sobie w nich sesję, która miała pokazywać nas i nasze miasta. Następnie przez jeden dzień prowadziliśmy oficjalny profil wyborów na Instagramie. Liczyła się nasza kreatywność. Trzeba było jakoś zaprezentować siebie. Ja wymyśliłem i zrealizowałem film, który miał symbolicznie pokazać otwarcie nowego rozdziału mojego życia. Teraz przed finałem znów będziemy wykonywali sesje fotograficzne, a także musimy nauczyć się tańczyć jakiś taniec towarzyski. Ja wybrałem sobie rytmy latynoamerykańskie. Ci, którym to zadanie pójdzie najlepiej, od razu zakwalifikują się do finałowej dziesiątki - opowiada.

Na około tydzień przed galą, kandydaci wezmą udział w zgrupowaniu, gdzie będą się uczyć choreografii, przymierzać stroje, a także promować konkurs na zewnątrz. Wcześniej odbędzie się kilka imprez integracyjnych, między innymi we Wrocławiu, gdzie

najprzystojniejszych Polaków będzie można spotkać 27 września w klubie Cherry.

- Ja zawsze uwielbiałem być na scenie, więc to jest dla mnie czysta przyjemność i nie mogę się doczekać finału. Flesze, publiczność to mój świat, chcę tam być. Wcześniej czeka mnie sporo pracy, ale to nic. Im trudniej coś osiągnąć, tym bardziej mnie to motywuje do jeszcze intensywniejszego działania - zapewnia Mateusz Spiż.

Kandydat, który zdobędzie tytuł Mistera Polski, przez cały następny rok ma za zadanie promować nasz kraj na zewnątrz. Może brać udział także w międzynarodowych konkursach takich jak Mister Global czy Mister International.