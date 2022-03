Najpopularniejsze piekarnie we Wrocławiu. Gdzie kupić dobre pieczywo? [ADRESY]

Jaki powinien być dobry chleb? Taki, który trudno przynieść do domu w całości, gdy pachnie tak, że musimy wziąć "chociaż jednego gryza". Który ma złocistą, chrupiącą skórkę i smakowity miąższ. Który smakuje ze wszystkim, a nawet sam. Gdzie taki kupić we Wrocławiu? Listę najpopularniejszych piekarni we Wrocławiu, do których codziennie ustawiają się kolejki, znajdziecie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Krzysztof Kapica/Polska Press