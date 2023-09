Najpopularniejsze kurorty w Turcji w 2023 roku. Które miejscowości pokochali turyści z całego świata? Redakcja

Turyści uwielbiają Turcję nie tylko za plaże – oto lokalizacje, które w 2023 roku były najbardziej oblegane przez zwierzających. CC BY-ND 2.0 Flickr.com / Steven dosRemedios / CC BY-ND 2.0 Zobacz galerię (6 zdjęć)

Popularność Turcji wśród turystów z całego świata nie słabnie – niektórzy powracają do tego ciekawego kraju nawet co roku. Które miejscowości w wakacyjnym raju najbardziej przypadły do gustu zwiedzającym? To nie tylko Antalya – oto najpopularniejsze kurorty w Turcji w 2023 roku. Mieliście okazję je odwiedzić?