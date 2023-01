Najpopularniejsze imiona dla chłopców we Wrocławiu. Te imiona rządziły w 2022 roku

Rok 2022 już za nami. Z tej okazji powstaje wiele podsumowań. Jednym z nich są między innymi rankingi na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego . We Wrocławiu w minionym roku urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek. W 2022 roku w stolicy Dolnego Śląska zostało zarejestrowanych prawie 8 200 noworodków – w tym około 3 900 dziewczynek i 4 300 chłopców.

Jakie imiona dla chłopców są popularne?

Jakub, Mateusz, Kacper, Michał czy Dawid to tylko kilka z najpopularniejszych imion dla chłopców nadawanych 20 lat temu w Polsce. Te popularne w 2002 roku zupełnie się różnią od tych z 2022 roku. Są nawet przypadki kiedy popularne imię 20 lat temu w zeszłym roku zostało we Wrocławiu nadane tylko jednemu chłopcu, a imię to Sebastian.