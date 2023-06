Najpopularniejsze i najrzadsze rasy psów na świecie. Które mają największe wzięcie?

Dziś na świecie zarejestrowanych jest ponad 300 różnych ras psów, które mają odpowiadać specyficznym preferencjom człowieka. Najwięcej z nich wyhodowano we Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, ale tak naprawdę każdy region świata może pochwalić się zapoczątkowaniem co najmniej jednej rasy psa.

Czym się kierować przy wyborze psa?

Najrzadsze rasy psów na świecie. Te psy nie są tak popularne jak inne

Amerykańskie Stowarzyszenie Kynologiczne co roku przygotowuje ranking najpopularniejszych oraz najrzadszych psów na świecie. Zamieszkują różne regiony kuli ziemskiej i mają charakterystyczne cechy. Które z nich są najrzadsze?

Telomian, pies z Malezji

Psy hodowane w Malezji słyną ze swoich zwinnych łap, którymi potrafiły wspiąć się po drabinach pixabay/wikipedia

Psy zostały wyhodowane przez społeczność Malezji i posiadają pewne unikalne cechy. Psy potrafią się wspinać po drabinkach ustawionych przy domach. Mają niezwykle zwinne łapy i pierwotnie polowały na węże i szczury, za co były nagradzane jedzeniem. Telomiany mają charakter podobny do terrierów, stojące uszy i kręcone ogony. Posiadają granatowo-czarne języki.

Norsk Lundehund

To niezwykle czujne i nieufne w stosunku do obcych psy, które jednak bardzo przywiązują się do właściciela pixabay/wikipedia

To rasa zakwalifikowana jako pierwotna i należąca do rodziny szpiców. Zostały stworzone po to, żeby polować na ptaki. Przywiązują się do ludzi, są czujne i uważne, ale niespecjalnie bratają się z obcymi. Mają po, co najmniej sześć palców przy każdej z łap i potrafią zamykać uszy, żeby chronić je przed brudem, wodą oraz zimnem.

Lagotto romagnolo

Włochaty pies został wyhodowany we Włoszech. Jest posłuszny i bardzo przywiązany do właściciela pixabay/wikipedia

To jedyna rasa psa na świecie, która potrafi wytropić trufle. Lagotto znane są również ze swoich umiejętności wodnych i aportujących. Przywiązują się do swoich właścicieli i chętnie wykonują ich polecenia. Są łagodne, inteligentne i posłuszne.

Otterhound

Otterhoundy są niezależne i niezwykle przyjacielskie. Niechętnie wykonują komendy, jeśli nie widza w tym własnych korzyści. pixabay/wikipedia

W polskim tłumaczeniu oznacza psa, który poluje na wydry i jest jednym z najbardziej przyjacielskich i towarzyskich wśród psów myśliwskich, ale trudnym do ułożenia, bo zwykle robi to, na co ma ochotę, goniąc za swoim instynktem. Wolność jest częścią jego natury, więc nie należy jej mu odbierać. Ma przyjazne usposobienie również w stosunku do dzieci.

Mudi

Mudi to węgierski pies pasterski, który potrzebuje dużo aktywności, ale odnajdzie się również w mieście pixabay/wikipedia

To węgierski pies pasterski, który podobnie jak border colie uwielbia aktywność. Mudi są wytrzymałe i nastawione na współpracę z człowiekiem. Na Węgrzech wykorzystywany jest do tropienia narkotyków i stróżowania.

Śpiewający pies z Nowej Gwinei

To jedna z najrzadszych ras psów na świecie. Słynie z charakterystycznych dźwięków, które wydaje, żeby komunikować się z innymi przedstawicielami rasy. pixabay/wikipedia

To pies, który jest blisko spokrewniony z dingo i pochodzi z Nowej Gwinei. To jedna z najrzadszych psów na świecie, która nie została zmieniona przez człowieka. Psy z natury są nieufne i nie lubią być dotykane. Przez wiele lat myślano, że jedynymi przedstawicielami rasy są zwierzęta trzymane w ogrodach zoologicznych. Wszystko zmieniła ekspedycja z 2016 roku, kiedy na górskich terenach Nowej Gwinei odnaleziono 15 wolno żyjących osobników. Psy słyną z wydawania charakterystycznych dźwięków, które służą im do komunikowania się między sobą.

Chart afrykański

To rasa, która została wyhodowana w Afryce i pierwotnie służyła do polowań. pixabay/wikipedia

Charty zostały wyhodowane jeszcze w starożytności na południu pustyni Sahara. Pierwotnie służyły jako psy myśliwskie. Dziś to rasa wyścigowa i ozdobna. Charty afrykańskie słyną ze swojej niezależności i podporządkowują się tylko jednemu członkowi rodziny.