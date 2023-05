Najpiękniejsze miasteczka w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku

Małe miasteczka idealne na weekend. Tam najskuteczniej naładujecie baterie

Mieszkańcy wielkich miast, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań, bardzo często marzą o tym, by choć na chwilę wyrwać się z głośnych, tłocznych i zadymionych metropolii na łono natury. By spełnić te marzenia, nie trzeba wcale wykupywać drogiej wycieczki na drugi koniec świata. Wystarczy zorganizować krótki weekendowy wypad do któregoś z najpiękniejszych polskich małych miasteczek.

W naszym kraju nie brak uroczych, spokojnych miejscowości, które jednocześnie wcale nie są nudne. Mają turystom wiele do zaoferowania, od świetnie zachowanych zabytków, przez punkty widokowe, po idealne trasy na piesze spacery i rowerowe wycieczki dla całej rodziny.

Czytaj też: Najpiękniejsze ulice w Polsce: Top 14. Polska Wenecja, błyszczący pasaż, średniowieczny zaułek i inne cuda