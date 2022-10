Najpiękniejsze jesienne widoki tylko w parku Czettritzów w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Park przy pałacu Czettritzów w Wałbrzychu - gdzie go szukać?

Park przy pałacu Czettritzów w Wałbrzychu - co tu rośnie?

Park Czettritzów to zwarty kilkuhektarowy obszar ogrodzony. Z całego założenia pozostały do dziś drzewa i krzewy, wiele z nich to gratka dla wielbicieli botanicznych ciekawostek. Łącznie występuje tu około 70 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Siedem z nich to gatunki egzotyczne i rzadkie, pojawiające się jedynie w otoczeniu arystokratycznych rezydencji.

Są to: