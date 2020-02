Najpiękniejsza klasyka w najlepszym wykonaniu - zaproszenie na Koncert Karnawałowy Filharmonii Uniwersyteckiej

Program koncertu:

Cz.I

Johann Pachelbel – Kanon D-dur

Johannes Brahms – Waltz in a Minor, Op. 39 No. 14

Vittorio Monti – Csárdás

Franz Schubert – Serenade D 957

Johann Sebastian Bach – Orchestral Suite No. 2 in B minor, BWV 1067

Niccolo Paganini – La Campanella

Przerwa ok. 15 min.

Cz. II

Pablo De Sarasate – Navarra For Two Violins And Orchestra, Op. 33

Jules Massenet – Thaïs „Meditation”

Franz Joseph Haydn – Serenade for Strings Op. 3 No. 5

Johannes Brahms – Hungarian Dance No. 5

Camille Saint-Saens – The Swan

Niccolo Paganini – The Carnival of Venice, Op10

Wykonawcy koncertu:

Zespół Solistów Ricordanza Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod kierownictwem artystycznym Viktora Kuznetsova.

Soliści:

Viktor Kuznetsov, Viktor Kuznetsov Jr, Dagmara Swystun, Marcin Ostrowski – skrzypce; Jakub Myślak, Kinga Chudzikowska – wiolonczela.