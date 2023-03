Najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku jest w Świebodzicach. Na sprzedaż nowoczesny mikroapartament o powierzchni tylko 15 mkw! Tak wygląda

Mikroapartament w Świebodzicach to najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku

Narzekacie na brak miejsca i ciasne mieszkanie w bloku? No to musicie to zobaczyć! Najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku i jedno z najmniejszych w Polsce wystawiono na sprzedaż w Świebodzicach. Z powodzeniem mieszkały tu dwie osoby, a nawet zapraszały gości.

- Imprezki były ponoć bardzo udane, z powodzeniem mieści się tu kilka osób, przy czym część na górze i część na dole - zaznacza z uśmiechem Justyna Bodnar z Biura Nieruchomości Omega, które sprzedaje mieszkanie.