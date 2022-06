Najmniejsze mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Ile trzeba zapłacić za kilkanaście metrów kwadratowych? [OFERTY, ZDJĘCIA, CENY]

Ile przestrzeni potrzebujecie do życia? Jak duże musi być mieszkanie, żeby swobodnie wykonywać w nim codzienne czynności, pracować, odpoczywać? Wybraliśmy dla Was aktualne ogłoszenia mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Tym razem, wzięliśmy pod lupę najmniejsze kawalerki (o powierzchni poniżej 20 metrów kwadratowych) z rynku wtórnego. Jak wyglądają, ile kosztują? Zobaczcie zdjęcia w galerii. Pod każdym z nich znajdziecie cenę, opis i link do ogłoszenia na otodom.pl. Wszystkie ogłoszenia pochodzą z serwisu otodom.pl

