Najlepszy w Polsce salon fryzjerski znajduje się na Dolnym Śląsku [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Konkurs został zorganizowany przez targi Hair Forum oraz Beauty Business Partner, pod patronatem Estetica Polska. Miał na celu wyłonienie wybitnych osobistości w branży profesjonalnego fryzjerstwa w Polsce, docenienie najlepszych Marek i Firm posiadających sukcesy na rynku oraz produktów, które odznaczają się innowacyjnością.

- Nagroda bardzo mnie cieszy. Nie spodziewałem się akurat w tej kategorii wyróżnienia, gdyż startowałem jeszcze w innej. Salon z ziemi kłodzkiej został wyróżniony, więc to jest bardzo miłe. Wiadomo, że pięknych salonów w Polsce jest dużo, więc wyróżnienie tym bardziej cieszy - mówi Robert Wypych.

Robert Wypych to niezwykle ceniona osoba w świecie fryzjerstwa. Był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach w kraju i za granicą. Brał udział we Fryzjerskich Mistrzostwach Polski, zdobywał tytuł mistrza Dolnego Śląska. Ma na swoim koncie niezwykle prestiżowe zwycięstwo w konkursie KREATOR w 2005 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych i cenionych konkursów sztuki fryzjerskiej w Polsce. W 2010 roku został wybrany stylistą roku magazynu „Świat Fryzjerstwa”. Współpracował z wieloma gwiazdami, m.in. z Dodą, Jarkiem Jachimowiczem czy Agnieszką Popielewicz.