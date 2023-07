Najlepsze trasy kajakowe w Polsce. Gdzie się wybrać, by podziwiać piękne widoki? Na liście znalazł się nie tylko Dunajec

Najlepsze trasy kajakowe w Polsce. Gdzie się wybrać, by podziwiać piękne widoki?

Spływy kajakowe to od lat jedna z najlepszych atrakcji dla miłośników przyrody i aktywnego spędzania czasu. Z niewielkiej łodzi turystycznej jesteśmy w stanie zobaczyć przepiękne krajobrazy, których nie bylibyśmy w stanie ujrzeć przemieszczając się bardziej tradycyjnymi środkami transportu - samochodem czy rowerem. Podróż kajakiem pozwala na wejście do trudno dostępnego świata natury, jednocześnie pomagając w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. W Polsce szlaki, na których organizowane są spływy kajakowe możemy znaleźć praktycznie w każdym województwie, jednak dziś zajmiemy się tymi wyjątkowymi, oferującymi (naszym zdaniem) najpiękniejsze widoki.

Dolina Baryczy

Dolina Baryczy obejmuje malownicze tereny woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Oprócz wyjątkowej przyrody ma do zaoferowania także wiele zabytków (m.in. pałace w Antoninie i Żmigrodzie) i miejsc do obserwacji ptaków, których zresztą jest mnóstwo - tamtejsze rejony stanowią jedną z najważniejszych ostoi tych zwierząt w Europie. Obszar ten dysponuje także wypożyczalniami kajaków, którymi można przemierzyć szlaki na rzece Barycz.

Marózka

Krutynia

Krutynia to rzeka zlokalizowana na Pojezierzu Mazurskim i wpływa do Jeziora Bełdany. To jedno z najciekawszych miejsc na organizację spływów kajakowych - przepływa przez Mazurski Park Krajobrazowy i Puszczę Piską. Spragnieni wrażeń turyści wybierają najczęściej trasę łączącą Sorkwity i miejscowość Ruciane-Nida.

Spływy kajakowe po Roztoczu

Pomiędzy Wyżyną Lubelską a Podolem, przez krainę zwaną Roztoczem przepływają trzy rzeki: Wieprz, Tanew i Łada. To właśnie po ich wodach pływają kolorowe kajaki, a turyści z zapartym tchem oglądają przepiękne tereny parków krajobrazowych i Roztoczańskiego Parku Narodowego . W zależności od indywidualnych ograniczeń czasowych, spływ może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni.

Czarna Hańcza

Ruda

Liwiec

Rzeka Liwiec zlokalizowana w woj. mazowieckim to jedno z najurokliwszych miejsc do organizacji spływu kajakowego. Maksymalna długość szlaku to ok. 110 kilometrów - najbardziej wytrwali mogą zorganizować tam spływ trwający nawet tydzień. Oczywiście, możliwa jest organizacja spływu kilkugodzinnego, np. z Węgrowa do Kalinowca.