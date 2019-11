Najlepsze restauracje w Polsce. Poland 100 Best Restaurants Awards 2019

W tym roku przeszkoleni, anonimowi inspektorzy odwiedzili i ocenili 845 restauracji. Na listę 100 najlepszych restauracji trafiły miejsca godne uwagi.

Wszystkie odwiedzane przez inspektorów restauracje oceniane są za pomocą kwestionariusza składającego się ze stu podpunktów. Punkty przyznawane są za: jakość i świeżość produktów

harmonijność menu

walory smakowe serwowanych dań

profesjonalizm i jakość obsługi

komfort i atmosferę pobytu

otoczenie i wnętrze restauracji* Nagrody były przyznawane w kategorii Najlepsza Restauracja w Polsce oraz Najlepsza Karczma w Polsce w czterech grupach: Award Of Excellence - jeden widelec, Best EST OF Award Of Excellence - 2 widelce, Grand Award - 3 widelce oraz Grand Award – 3 widelce plus. Miejsce restauracji w grupie ustalane jest na zasadzie: 75 proc. tanowią oceny konsumentów – ankiety, głosowania a 25 proc. stanowią oceny inspektorów. Najlepszą restauracją w Polsce 2019 roku została Platter By Karol Okrasa z Warszawy. Tytuł Najlepszej Karczmy w Polsce 2019 roku przypadł Karczmie pod Sokołem z Sokółki. OFICJALNE WYNIKI IX EDYCJI POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2019

NAJLEPSZA RESTAURACJA W POLSCE 2019

RESTAURACJA PLATTER BY KAROL OKRASA – Warszawa GRAND AWARD - 3 WIDELCE+ SENSES RESTAURANT – Warszawa

ATELIER AMARO – Warszawa

RESTAURACJA BLOW UP HALL 5050 – Poznań

AMBER ROOM – Warszawa

GÓRALSKA TRADYCJA – Zakopane

LA BRASSERIE MODERNE – Warszawa

RESTAURACJA BELVEDERE – Warszawa

KOGEL MOGEL - Kraków

N31 RESTAURANT&BAR – Warszawa

RESTAURACJA WZORCOWNIA BY BOBER – Pabianice

STREFA RESTAURACJA & BAR – Warszawa

RESTAURACJA HALKA – Zakopane

RESTAURACJA ARTE - Kołobrzeg

PAŁAC TŁOKINIA - Tłokinia Kościelna

PINK LOBSTER – Warszawa GRAND AWARD – 3 WIDELCE RESTAURACJA GRAND KASPROWY – Zakopane

Z DRUGIEJ STRONY LUSTRA – Szczecin

1906 GOURMET RESTAURANT – Ciekocino

SZARA GĘŚ – Kraków

RESTAURACJA Sand{acz} - Kołobrzeg

RESTAURACJA MARCONI – Łysomice

BOCCANERA - Kraków

FLAVORIA – Poznań

FORK RESTAURANT – Warszawa

RESTAURACJA LOBSTER W MARINE HOTEL - Kołobrzeg

TAWERNA FISZA CONCEPT BY MARCIN BUDYNEK - Augustów

RESTAURACJA POLANKA – Krosno

RESTAURACJA TRZY RYBKI – Kraków

NOWINA - Warszawa

RESTAURACJA CONCEPT 13 – Warszawa

REGIONALNA RESTAURACJA ŻUBRÓWKA - Białowieża

ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ - Kraków

RESTAURACJA COPERNICUS – Kraków

RESTAURACJA UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW - Niemcza

RESTAURACJA BULAJ ARTUR MOROZ – Sopot

RESTAURACJA ACQUARIO – Wrocław

A NÓŻ WIDELEC – Poznań

FIORENTINA - Kraków

DRUKARNIA SMAKU CRISTINA - Zakopane

RESTAURACJA CAFE ORANŻERIA – Kraków

TRATTORIA LA CANTINA – Gdańsk

RESTAURACJA REFEKTARZ HOTEL ZAMEK RYN – Ryn

RESTAURACJA PAŁACOWA HOTELU ANDERS - Stare Jabłonki

RESTAURACJA PERGOLA – Łańcut

GRAND SIGNATURE - Kraków

QUALE RESTAURANT – Łódź

RESTAURACJA CZARNA OWCA – Piwniczna - Zdrój

RESTAURACJA ALEGLORIA – Warszawa

RESTAURACJA FERULA HOTEL BACÓWKA RADAWA&SPA – Radawa

RESTAURACJA THE GARDEN GRILLE & BAR – Rzeszów

BIESIADA OPOLSKA – Opole

CHAPEAU BAS – Ustka

RESTAURACJA MAGNIFICA – Kraków

CHŁODNA 15 BY WILAMOWSKI – Warszawa

RESTAURACJA SUBLIMA – Kołobrzeg

RESTAURACJA BLUEBELL W HOTELU NATURA RESIDENCE – Siewierz

DEKANT WINEBAR & RESTAURANT – Warszawa

POD PAPUGAMI – Wrocław

RESTAURACJA STARA WOZOWNIA - Mała Wieś

RESTAURACJA ATMOSPHERE – Słupsk

RESTAURACJA THE PIANO – Bytom

ENOTEKA PERGAMIN – Kraków

RESTAURACJA OYSTER - Świnoujście

RESTAURACJA À LA CARTE ARŁAMÓW - Ustrzyki Dolne

RESTAURANT & BAR CRISTAL – Białystok

WILLA POPRAD – Rytro

ŚLĄSKA PROHIBICJA – Katowice

PAWILON TOWARZYSKI – Białystok

RESTAURACJA ŻÓŁTY SŁOŃ – Kielce

RESTAURACJA PamPam - Warszawa

FILIPA 18 FOOD WINE ART – Kraków

RESTAURACJA KUCHNIA OTWARTA - Katowice

VENTO DI MARE – Opole

ZAFISHOWANI - Gdańsk

RESTAURACJA CYNAMON - Ustronie Morskie

RESTAURACJA ART – Kraków

ROCKABILLY – STEAKHOUSE & WHISKY BAR – Kielce

TRATTORIA ANTICA – Opole

RESTAURACJA ISTO – Katowice

RESTAURACJA TAAKA RYBA – Sumina

MORSKIE OPOWIEŚCI – Jarosławiec

RESTAURACJA YESIOTR W HOTELU ATUT – Licheń Stary

BEST OF AWARD OF EXCELLENCE - 2 WIDELCE RESTAURACJA ZIELONY OGRÓD – Zabrze

POD NOSEM – Kraków

LEŚNA PERŁA - Rudzieniec

RESTAURACJA BOSKO - Przemyśl

MILLE VIGIANI SYTA 93 - Warszawa

RESTAURACJA GIERKRÓWKA – Zawada

RESTAURACJA MONTE – CARLO – Kielce

DWOREK NEW RESTAURANT - Bielska – Biała

RESTAURACJA KRASNODWÓR – Warszawa

GOŚCINIEC RYŃSKI MŁYN – Ryn

WŁOSKA - Kielce

RESTAURACJA BELLE EPOQUE – Zgłobice

ZIELONYM DO GÓRY – Kraków

RESTAURACJA BARYŁKA – Gdańsk

RESTAURACJA MIODOWA – Ostrołęka

PRACOWNIA SMAKU ORSO – Knurów

RESTAURACJA SZKLARNIA - Gołkowice Dolne

RESTAURACJA ZATOKA SMAKÓW - Jastarnia

RISTORANTE OSTERIA LE BOTTI – Tychy

RESTAURACJA HOTELU OGNISTY PTAK - Ogonki

FOLWARK KSIĘŻNEJ ANNY – Siemiatycze

RESTAURACJA GALLO NERO - Bielsko-Biała

LWIA BRAMA² - Wrocław

AWARD OF EXCELLENCE - 1 WIDELEC RESTAURACJA MODRZEWIOWY DWÓR - Gliwice

SZARA EMINENCJA – Warszawa

RESTAURACJA 77 - Chałupy

RESTAURACJA DWÓR BISMARCKA – Mysłowice

RESTAURACJA NA DŁUGIEJ 2 – Wodzisław Śląski

RESTAURACJA DWA WIATRY – Śniadowo

WINOSFERA - Warszawa

SZARA EMINENCJA PIASECZNO – Piaseczno

RESTAURACJA CRISTALINO KUCHNIA I WINO – Tarnów

LAVENDA GASTRO & CAFE - Poznań

PAŁAC BRUNÓW - Lwówek Śląski

RESTAURACJA SPOKOJNA - Łomża

KARDAMON RESTAURANT – Lublin

RESTAURACJA POZIOM – Gliwice NAJLEPSZA KARCZMA W POLSCE 2019

KARCZMA POD SOKOŁEM – Sokółka GRAND AWARD - 3 WIDELCE KARCZMA LITWOROWY STAW - Białka Tatrzańska

KARCMA MUZYKANCKO – Poronin

KARCZMA CICHY KĄCIK - Krynica Zdrój

JAKUBOWA IZBA – Ryki

NORDOWI MOL - Celbowo

BEST OF AWARD OF EXCELLENCE - 2 WIDELCE KARCZMA CHATA ZBÓJNICKA – Zakopane AWARD OF EXCELLENCE - 1 WIDELEC KARCZMA U KLAGÓW - Łącko

KARCZMA MŁYŃSKA – Wrocław

