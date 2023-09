Najlepsze hotele w Alanyi – które obiekty polecają internauci? Przedłuż wakacje w popularnym tureckim kurorcie

Podróż do Turcji? Alanya nigdy nie zawodzi

Podróż do Turcji? Alanya nigdy nie zawodzi

Wybór hotelu to bardzo ważny element planowania wczasów, dlatego przygotowaliśmy dla was listę najlepszych – i co najważniejsze – sprawdzonych przez internautów obiektów. Max Zolotukhin / iStock / Getty Images Plus

Alanya to jeden z najpopularniejszych kurortów Turcji. Zlokalizowane na Riwierze Tureckiej (niedaleko Antalyi) miasto oferuje wczasowiczom multum sposobów na relaks – piękne plaże spotykające się z lazurową wodą morza, a malownicze szlaki pobliskich gór Taurus zachęcają do wędrówek. W Alanyi nie brakuje też innych rozrywek, o jakich może marzyć każdy turysta. Powodów, dla których warto odwiedzić tę część Turcji jest naprawdę wiele – wszystkich, którzy przepadają za ciepłem i rajskim klimatem, zachęcamy więc do przedłużenia sobie wakacji.