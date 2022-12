Najlepsze atrakcje turystyczne na zimę. TOP 28 pomysłów na przygody zimą w Polsce, od Kumoterskiej Gońby po wyjątkowe atrakcje dla dzieci

Co robić w Polsce zimą? Gdzie wybrać się na weekend, jakie atrakcje czekają na dzieci? Co warto robić w górach, ale także i nad morzem, gdy panuje zimowa aura? By się przekonać, zajrzyjcie do naszego przewodnika po 28 ciekawych i nieoczywistych atrakcjach na zimę w Polsce. To gotowa lista pomysłów na wycieczki w weekend, urlop albo ferie zimowe.

Dariusz Bloch / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne